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Вице-президент Всемирного банка посетит Украину с рабочим визитом

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Пятница 10 сентября 2021 15:59
Вице-президент Всемирного банка посетит Украину с рабочим визитом Фото: вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде (facebook.com/WorldBankUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде осуществит свой первый официальный визит в Украину. Она будет находиться в Украине с рабочим визитом с 12 до 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства Всемирного банка в Украине.

Во время визита Анна Бьерде встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства.

Также она проведет встречи с представителями иностранных посольств, партнерами из международных организаций по развитию, представителями украинских научных кругов.

Кроме того, в ходе поездки Бьерде посетит частное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк.

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