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Віце-президент Світового банку відвідає Україну з робочим візитом

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П'ятниця 10 вересня 2021 15:59
Віце-президент Світового банку відвідає Україну з робочим візитом Фото: віце-президент Світового банку Анна Б'єрде (facebook.com/WorldBankUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде здійснить свій перший офіційний візит в Україну. Вона перебуватиме в Україні з робочим візитом з 12 до 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва Світового банку в Україні.

Під час візиту Анна Б'єрде зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду.

Також вона проведе зустрічі з представниками іноземних посольств, партнерами з міжнародних організацій з розвитку, представниками українських наукових кіл.

Крім того, в ході поїздки Б'єрде відвідає приватне фермерське господарство, щоб ознайомитися з впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк.

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