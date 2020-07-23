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Вице-президента УАФ пожизненно отстранили от футбола

Четверг 23 июля 2020 19:02
Вице-президента УАФ пожизненно отстранили от футбола
Фото: Олег Собуцкий (скрин видео_Професіональна_футбольна_ліга_України)
Автор: РБК-Украина

Олег Собуцкий после матча "Агробизнес" - "Минай" ударил арбитра

Вице-президента Украинской ассоциации футбола Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Собуцкий после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород), который состоялся 15 июля, ударил арбитра.

Комитет признал, что действия Собуцкого нанесли вред имиджу украинского футбола. После чего КДК постановил запретить любую его деятельность, связанную с футболом, пожизненно.

Кроме того, клуб "Агробизнес", почетным президентом которого является Собуцкий, оштрафовали на полмиллиона гривен. Также команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ.

Напомним, "Динамо" назначило Мирча Луческу главным тренером

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