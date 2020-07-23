ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Віце-президента УАФ довічно усунули від футболу

Четвер 23 липня 2020 19:02
Віце-президента УАФ довічно усунули від футболу
Фото: Олег Собуцький (скрін видео_Професіональна_футбольна_ліга_україни)
Автор: РБК-Україна

Олег Собуцький після матчу "Агробізнес" - "Минай" вдарив арбітра

Віце-президента Української асоціації футболу Олега Собуцкого довічно усунули від футболу. Таке рішення було прийнято Контрольно-дисциплінарним комітетом.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Собуцький після матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги ФК "Агробізнес" (Волочиськ) - ФК "Минай" (Ужгород), який відбувся 15 липня, вдарив арбітра.

Комітет визнав, що дії Собуцкого завдали шкоди іміджу українського футболу. Після чого КДК постановив заборонити будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно.

Крім того, клуб "Агробізнес", почесним президентом якого є Собуцький, оштрафували на півмільйона гривень. Також команді заборонено проводити матчі на стадіоні "Юність" в місті Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ.

Нагадаємо, "Динамо" призначило Мірча Луческу головним тренером

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України бійкаФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся