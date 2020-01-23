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Вице-президент США связал память о Холокосте с борьбой против Ирана

Новости » В мире     23.01.2020 - 18:03
Вице-президент США связал память о Холокосте с борьбой против Ирана
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

По его словам, мировое сообщество должно противостоять Ирану, являющемся "главным поставщиком антисемитизма"

Вице-президент США Майк Пенс провел параллели между нацистской Германией и Ираном во время выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, мировое сообщество должно противостоять Ирану, являющемся "главным поставщиком антисемитизма".

"В том же духе мы должны также противостоять ведущему государственному поставщику антисемитизма. Единственное в мире правительство, которое отрицает Холокост как вопрос государственной политики и призывает стереть Израиль с лица земли. Мир должен быть сильным против Исламской Республики Иран", - заявил вице-президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле озадачены решением президента Владимира Зеленского пропустить форум по Холокосту. Ранее глава государства объявил о передачи своего места и места делегации тем, кто пережил ту трагедию.

Как писало РБК-Украина ранее, украинский президент Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться.

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