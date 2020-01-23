Віце-президент США пов'язав пам'ять про Голокост з боротьбою проти Ірану

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

За його словами, світова спільнота повинна протистояти Ірану, який є "головним постачальником антисемітизму"

Віце-президент США Майк Пенс провів паралелі між нацистською Німеччиною та Іраном під час виступу на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, світова спільнота повинна протистояти Ірану, який є "головним постачальником антисемітизму".

"В тому ж дусі ми повинні протистояти провідному державному постачальнику антисемітизму. Єдиний у світі уряд, який заперечує Голокост як питання державної політики та закликає стерти Ізраїль з лиця землі. Світ повинен бути сильним проти Ісламської Республіки Іран", - заявив віце-президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі здивовані рішенням президента Володимира Зеленського пропустити форум з Голокосту. Раніше глава держави оголосив про передачу свого місця і місця делегації тим, хто пережив ту трагедію.

Як писало РБК-Україна раніше, український президент Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.