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Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом

Брюсссель, Вторник 27 октября 2020 20:37
Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом
Фото: Маргаритис Схинас (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию.

Об этом Снихас сообщил в Twitter.

"Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - написал он.

Напомним, ранее на самоизоляцию ушла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

5 октября глава Еврокомиссии получила отрицательный тест на коронавирус. Однако она приняла решение остаться еще на карантине.

Кроме того, президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Добавим, что сегодня стало известно, что два заместителя главы Офиса президента заразились коронавирусом. Среди заболевших Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

При этом отрицательные тесты на коронавирус получили президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

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