Віце-президент Єврокомісії заразився коронавірусом

Фото: Маргаритис Схинас (flickr.com/european_parliament)

Віце-президент Європейської комісії із захисту європейського стилю життя Маргаритис Схинас отримав позитивний тест на коронавірус. Він пішов на самоізоляцію.

Про це Снихас повідомив у Twitter.

"Я тільки що дізнався, що плановий тест на COVID-19 перед засіданням колегії дав позитивний результат. Тепер я ізолююсь, як це передбачено", - написав він.

Нагадаємо, раніше на самоізоляцію пішла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

5 жовтня глава Єврокомісії отримала негативний тест на коронавірус. Однак вона прийняла рішення залишитися ще на карантині.

Крім того, президент Європарламенту Давид Сассоли пішов на карантин з-за контакту з людиною, зараженою коронавірусом.

Додамо, що сьогодні стало відомо, що два заступники глави Офісу президента заразилися коронавірусом. Серед хворих Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.

При цьому негативні тести на коронавірус отримали президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко заразився коронавірусом.