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Вице-премьер Грузии подал в отставку

Новина українською → Тбилиси, Среда 31 марта 2021 21:42
Вице-премьер Грузии подал в отставку Фото: Иване Мачавариани подал в отставку (facebook com MatchavarianiIvane)
Автор: Андрей Козловский

Вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Мачавариани ушел в отставку. Он не сообщил, что стало причиной такого решения, а также не рассказал о планах на будущее.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения - из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021, а также важные переговоры с Международным валютным фондом", - сообщил Мачавариани.

Отмечается, что Иване Мачавариани руководил Минфином с июля 2018 года, вице-премьером же стал 25 февраля текущего года - в новом Кабмине Ираклия Гарибашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Игорь Матович подал в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа объявил о своей отставке с должности. Причиной такого шага стал скандал вокруг внеочередной вакцинации чиновников от коронавируса.

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