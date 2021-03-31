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Віце-прем'єр Грузії подав у відставку

Новость на русском → Тбілісі, Середа 31 березня 2021 21:42
Віце-прем'єр Грузії подав у відставку Фото: Івана Мачаваріані подав у відставку (facebook com MatchavarianiIvane)
Автор: Андрій Козловський

Віце-прем'єр, міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані пішов у відставку. Він не повідомив, що стало причиною такого рішення, а також не розповів про плани на майбутнє.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Після майже трирічної роботи на посаді міністра фінансів я планував піти з посади ще в кінці минулого року. Однак я відклав прийняття цього рішення - через те, що попереду була процедура затвердження антикризового бюджету на 2021 рік, а також важливі переговори з Міжнародним валютним фондом", - повідомив Мачаваріані.

Наголошується, що Іване Мачаваріані керував Мінфіном з липня 2018 року, віце-прем'єром він став 25 лютого поточного року - у новому Кабміні Іраклія Гарібашвілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович подав у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Аргентини Хінес Гонсалес Гарсіа оголосив про свою відставку з посади. Причиною такого кроку став скандал навколо позачергової вакцинації чиновників від коронавірусу.

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