У Кабміні назвали умову для відкриття авіасполучення в Україні

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Але для цього потрібні серйозні системи протиповітряної оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив в інтерв'ю проекту "Карп'як на Суспільному".
Він розповів, що від моменту ухвалення рішення про відкриття авіасполучення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі має пройти близько 45-50 днів. Але умовою для таких кроків є безпека пасажирів.
"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, задіяні сьогодні в країні за призначенням. Тому коли ми матимемо достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогоднішній день, на жаль, це недоцільно", - наголосив Кулеба.
Він додав, що можливість відкриття авіасполучення у 2025 році безпосередньо залежить від ситуації на фронті.
Нагадаємо, кілька днів тому старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон розповів про те, що Україна може відкрити аеропорт у Львові у 2025 році.
За його словами, українські чиновники вже рік обговорюють це питання з європейськими колегами.
Авіасполучення в Україні призупинено з початку повномасштабного вторгнення росіян.
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