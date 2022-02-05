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Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"

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Суббота 05 февраля 2022 11:30
Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2" Фото: вице-канцлер Германии Роберт Хабек (eueditorial.com)
Автор: Александр Белоус

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек уверен, что запуск газопровода "Северный поток - 2" увеличит зависимость от российского газа. Представитель "зеленых" в правительстве уверен, что Россия может использовать газопровод против Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Хабека изданию Funke.

"Геополитически "Северный поток - 2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но и концентрацию на уязвимом маршруте поставок", - сказал он.

По его словам, "Северный поток - 2" увеличивает потребность в диверсификации поставок газа. "Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии", - добавил он.

Если Россия нападет на Украину, "возможны любые санкции, которые заставят Россию уйти", - сказал Хабек. По его словам, ситуация в настоящее время шаткая, целью должна быть деэскалация.

"В то же время справедливо то, что США и Европейский Союз единогласно заявили: если Россия вторгнется в Украину, она заплатит за это высокую экономическую цену", - добавил он.

Российский газопровод "Северный поток - 2" недавно был в центре дебатов о возможных санкциях против России. В федеральном правительстве Германии существуют разные позиции по поводу трубопровода. Зеленые, в частности, критически относятся к проекту, в то время как партнер по коалиции СДПГ призывает не отказываться от проекта.

Напомним, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что если регулятор решит, что проект "Северный поток - 2" не соответствует праву Евросоюза, ФРГ не будет выплачивать компенсацию.

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Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"
Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"
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