Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек впевнений, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу. Представник "зелених" в уряді впевнений, що Росія може використовувати газопровід проти Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Хабека виданню Funke .

"Геополітично" Північний потік-2" не тільки збільшує залежність від російського газу, але і концентрацію на вразливому маршруті поставок", - сказав він.

За його словами, "Північний потік-2" збільшує потребу в диверсифікації поставок газу. "Останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також буде використовувати свої поставки газу проти інтересів Німеччини", - додав він.

Якщо Росія нападе на Україну, "можливі будь-які санкції, які змусять Росію піти", - сказав Хабек. За його словами, ситуація в даний час хитка, метою повинна бути деескалація.

"У той же час справедливо те, що США і Європейський Союз одноголосно заявили: якщо Росія вторгнеться в Україну, вона заплатить за це високу економічну ціну", - додав він.

Російський газопровід "Північний потік - 2" нещодавно був у центрі дебатів про можливі санкції проти Росії. У федеральному уряді Німеччини існують різні позиції з приводу трубопроводу. Зелені, зокрема, критично ставляться до проекту, в той час як партнер по коаліції СДПН закликає не відмовлятися від проекту.