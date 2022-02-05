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Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"

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Субота 05 лютого 2022 11:30
Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2" Фото: віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек (eueditorial.com)
Автор: Олександр Білоус

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек впевнений, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу. Представник "зелених" в уряді впевнений, що Росія може використовувати газопровід проти Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Хабека виданню Funke.

"Геополітично" Північний потік-2" не тільки збільшує залежність від російського газу, але і концентрацію на вразливому маршруті поставок", - сказав він.

За його словами, "Північний потік-2" збільшує потребу в диверсифікації поставок газу. "Останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також буде використовувати свої поставки газу проти інтересів Німеччини", - додав він.

Якщо Росія нападе на Україну, "можливі будь-які санкції, які змусять Росію піти", - сказав Хабек. За його словами, ситуація в даний час хитка, метою повинна бути деескалація.

"У той же час справедливо те, що США і Європейський Союз одноголосно заявили: якщо Росія вторгнеться в Україну, вона заплатить за це високу економічну ціну", - додав він.

Російський газопровід "Північний потік - 2" нещодавно був у центрі дебатів про можливі санкції проти Росії. У федеральному уряді Німеччини існують різні позиції з приводу трубопроводу. Зелені, зокрема, критично ставляться до проекту, в той час як партнер по коаліції СДПН закликає не відмовлятися від проекту.

Нагадаємо, раніше віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що якщо регулятор вирішить, що проект "Північний потік-2" не відповідає праву Євросоюзу, ФРН не виплачуватиме компенсацію.

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Північний потік-2
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Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"
Віце-канцлер Німеччини попередив про негативні наслідки запуску "Північного потоку-2"
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