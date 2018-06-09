Вице-глава Сейма Польши назвал политику России одной из основных угроз для Европы

Терлецкий заявил об опасности со стороны России

Вице-председатель Сейма Польши Рышард Терлецкий заявил об опасности со стороны Российской Федерации. Об этом он сказал во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", сообщает "Польское радио".

Так, Терлецкий назвал политику России одной из основных угроз для Европы.

"Европа должна защищать свои ценности и границы...Мы должны быть сильными. Не защитим Европу, глядя со сложенными руками, как украинцы проливают за нас кровь...Нам надо вместе выступать против власть имущих этого мира, вместе убеждать, что опасностью являются имперские мечты России", - заявил он, отметив, что в условиях общей угрозы страны должны быть солидарны.

Напомним, ранее сообщалось, что глава украинского парламента Андрей Парубий, выступая на конференции, заявил, что Украина, Грузия и Молдова должны координировать мероприятия по информационной безопасности.