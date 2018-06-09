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Віце-голова Сейму Польщі назвав політику Росії однією з основних загроз для Європи

НовиниПолітика    09.06.2018 - 21:30
Фото: Ришард Терлецький (government.by)
Фото: Ришард Терлецький (government.by)

Терлєцький заявив про небезпеку з боку Росії

Віце-голова Сейму Польщі Ришард Терлєцький заявив про небезпеку з боку Російської Федерації. Про це він сказав під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", повідомляє "Польське радіо".

Так, Терлєцький назвав політику Росії однією з основних загроз для Європи.

"Європа мусить захищати свої цінності і кордони...Ми мусимо бути сильними. Не захистимо Європу, дивлячись зі складеними руками, як українці проливають за нас кров...Нам треба разом виступати проти можновладців цього світу, разом переконувати, що небезпекою є імперські мрії Росії", - заявив він, зазначивши, що в умовах спільної загрози країни повинні бути солідарними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава українського парламенту Андрій Парубій, виступаючи на конференції, заявив, що Україна, Грузія і Молдова повинні координувати заходи інформаційної безпеки.

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Теги публікації: Російська Федерація, Польша, угрозы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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