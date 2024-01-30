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Віце-чемпіон світу-2018 поповнив зіркову компанію в Саудівській Аравії

Ер-Ріяд, Вівторок 30 січня 2024 15:54
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Віце-чемпіон світу-2018 поповнив зіркову компанію в Саудівській Аравії Фото: Іван Ракітіч перебрався на Близький Схід (facebook.com/sevillafc.eng)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч вирішив покинути лави іспанської "Севільї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний хавбек і нервіонці домовилися про розірвання контракту. Балканець покинув чемпіонат Іспанії заради виступів у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Ракітіч підписав договір із "Аль-Шабабом". Середняку з Ер-Ріяда хорват дістався безкоштовно, бо заздалегідь став вільним агентом. Компанію ветерану в новій команді складуть інші виконавці з досвідом виступів у Європі – марокканець Саїсс і бельгієць Карраско.

Запрошення Ракітіча до "Аль-Шабаба", вочевидь, ініціатива тренерського штабу. Керманичем команди в жовтні став колишній півзахисник збірної Хорватії Ігор Біскан. Наразі "білі леви" йдуть на 11-й сходинці в Професіональній лізі (21 очко).

Хто такий Іван Ракітіч

Уродженець швейцарського Райнфельдена, виховувався в скромному "Мьолін-Рібургу" та "Базелі". На дорослому рівні дебютував у сезоні 2005/06.

Після одного повного сезону в складі швейцарського гранда перебрався в німецький "Шальке". Провів 3,5 сезони в Бундеслізі та вперше опинився в "Севільї". Здобув із нервіонцями трофей Ліги Європи 2013/14 та перейшов до "Барселони". У лавах "блаугранас" виграв 4 чемпіонські титули, здобув 4 Кубка та два Суперкубка Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

На юнацькому та молодіжному рівнях захищав кольори Швейцарії, але потім зробив вибір на користь історичної батьківщини. У складі збірної Хорватії у 2007-2019 рр. провів 106 матчів (15 м'ячів) та дійшов до фіналу ЧС-2018.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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Чемпіонат Іспанії Севилья
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