ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Витренко назвал условия, при которых может быть снижена цена на газ 

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 21:15
Витренко назвал условия, при которых может быть снижена цена на газ  Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине. Таким образом он отреагировал на призыв правительства снизить тарифы для населения.

Соответствующее заявление Витренко сделал в интервью " Интерфакс-Украина".

По его словам, совместно с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка. Это должно привести к снижению цены.

"Укргаздобыча" должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - пояснил Витренко.

Еще одна возможность для снижения цены он называет давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Мы не собираемся возобновлять прямые закупки газа в России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина закупает у европейских компаний, будет дешевле", - сказал Витренко.

Другая инициатива, которую начали еще в министерстве, - это диджитализация, которая "поможет понять, сколько люди платят за газ, какая у них способность, и обеспечит легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ожидает, что НАК "Нафтогаз Украины" и другие поставщики летом снизят годовые тарифы на газ для населения.

Как известно, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Нафтогаз Украины Цена на газ
NEWS
В Украину завтра прибудет новая партия COVID-вакцины Sinоvac
В Украину завтра прибудет новая партия COVID-вакцины Sinоvac
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"