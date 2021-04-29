Витренко назвал условия, при которых может быть снижена цена на газ 

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о путях снижения цены на газ в Украине. Таким образом он отреагировал на призыв правительства снизить тарифы для населения .

По его словам, совместно с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка. Это должно привести к снижению цены.

"Укргаздобыча" должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - пояснил Витренко.

Еще одна возможность для снижения цены он называет давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Мы не собираемся возобновлять прямые закупки газа в России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина закупает у европейских компаний, будет дешевле", - сказал Витренко.

Другая инициатива, которую начали еще в министерстве, - это диджитализация, которая "поможет понять, сколько люди платят за газ, какая у них способность, и обеспечит легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается".