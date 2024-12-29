Витратити "тисячу Зеленського" можна не у всіх аптеках: як знайти потрібну

У межах програми “Зимова єПідтримка” українці отримують одноразову державну допомогу в розмірі 1000 гривень. ЇЇ можна витратити на ліки вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

Витратити вділені кошти на ліки вітчизняного виробництва можна в аптечному закладі з офіційного переліку.

Для рецептурних ліків потрібно надати рецепт від лікаря, який можна отримати під час особистого прийому або дистанційно у свого сімейного лікаря.

Рецепти виписуються не за торговою назвою, а за назвою діючої речовини. Знаючи цю інформацію, фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку.

Також учасників програми можна перевірити за штрихкодом в "Дії" в розділі "Національний кешбек".