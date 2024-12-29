Потратить "тысячу Зеленского" можно не во всех аптеках: как найти нужную

В рамках программы "Зимняя еПоддержка" украинцы получают единовременную государственную помощь в размере 1000 гривен. Ее можно потратить на лекарства отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Потратить выделенные средства на лекарства отечественного производства можно в аптечном учреждении из официального перечня.

Для рецептурных лекарств нужно предоставить рецепт от врача, который можно получить во время личного приема или дистанционно у своего семейного врача.

Рецепты выписываются не по торговому названию, а по названию действующего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного списка.

Также участников программы можно проверить по штрихкоду в "Дії" в разделе "Национальный кэшбэк".