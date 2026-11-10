Віткофф розповів, про що Україна, США та ЄС говорили перед тристоронньою зустріччю з РФ

Напередодні майбутніх тристоронніх переговорів із РФ представники США, України та ЄС обговорили зусилля для завершення війни та створення умов для міцного миру.

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність ухвалення рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки для України", - зазначив Віткофф.

Він додав, що спільна мета сторін полягає у розробці практичної та взаємодоповнювальної системи безпеки. Вона має зміцнити довгостроковий захист України та сформувати передумови для досягнення домовленостей шляхом переговорів.

Післявоєнна архітектура та роль НАТО

Окрім встановлення тривалого миру, сторони обговорили розвиток європейських інституцій та угод у сфері безпеки після завершення війни.

Важливою частиною дискусії стало створення ефективних механізмів управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації.

"Учасники підтвердили спільну відданість створенню міцної післявоєнної європейської архітектури та системи безпеки, а також наголосили, що сильне НАТО й надалі залишатиметься центральним елементом колективної оборони євроатлантичного простору", - йдеться у заяві.

Віткофф підкреслив, що США, Україна та європейські партнери продовжуватимуть тісну співпрацю протягом усього переговорного процесу, щоб перейти до ширших багатосторонніх обговорень задля досягнення всеосяжного та тривалого миру.