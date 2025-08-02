Віткофф побував у Газі, щоб допомогти Трампу розробити план допомоги

У соцмережі Х він написав, що в п'ятницю провів у Газі 5 годин, встановлюючи факти на місці й оцінюючи обстановку. Також він зустрічався з Гуманітарним фондом Гази (GHF).

"Мета візиту - дати президенту США Дональду Трампу чітке уявлення про гуманітарну ситуацію і допомогти розробити план із доставки продовольства і медичної допомоги населенню Гази", - йдеться в пості.

Зі свого боку Хакабі, який супроводжував Віткоффа під час візиту до Гази, назвав спільну ініціативу, яку підтримують США та Ізраїль, - "неймовірним подвигом".

Ділячись фотографіями в соцмережах, Хакабі повідомив, що вони (два американські чиновники) прибули в Газу, "щоб дізнатися правду про пункти роздачі допомоги" Гуманітарним фондом Гази (GHF).

"Ми отримали брифінги від (Армії оборони Ізраїлю - ред.) і поговорили з людьми на місцях. GHF доставляє понад мільйон порцій їжі на день, це неймовірний подвиг!", - пише Хакабі.

The Times of Israel у цьому контексті наголошує на факті, що раніше у ЗМІ була інформація про те, що поблизу пунктів роздачі допомоги гинули мирні жителі, оскільки ЦАХАЛ відкривав вогонь.

Також Хакабі пояснив, чому угруповання ХАМАС "не любить" Гуманітарний фонд Гази.

"ХАМАС ненавидить GHF, тому що він постачає людям їжу, не піддаючи її розграбуванню з боку ХАМАСу. За два місяці було роздано понад 100 млн порцій їжі", - написав Хакабі.

Також повідомляється, що Віткофф після своєї поїздки в Газу розмовляв із президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

Зі свого боку Трамп у п'ятницю заявив виданню Axios, що він працює над планом "нагодувати людей" у Газі.

"Ми хочемо допомогти людям. Ми хочемо допомогти їм вижити. Це мало статися давним-давно", - сказав Трамп.

При цьому він відмовився надати подробиці про новий гуманітарний план, який Білий дім, за його словами, незабаром оголосить.

Наразі незрозуміло, чи означатиме це просто розширення GHF або ж ідеться про створення абсолютно нового механізму.