UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Витік газу у селі Львівської області: в ОВА розповіли, яка ситуація зараз

Фото: витік газу в селі Розвадів Стрийського району Львівської області припинився 28 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Витік газу у селі Розвадів Стрийського району Львівської області за даними на ранок, 28 квітня, припинився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

"На місце виїхали фахівці, які невдовзі відновлять газо- та електропостачання там, де його тимчасово відключали", - розповів він.

За його словами, також служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку.

"Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки. Ситуація під контролем профільних спеціалістів. Причину витоку встановлюють", - додав Козицький.

Як повідомлялося, 27 квітня, вночі в селі Розвадів Львівської області почався витік газу. Газопостачання населеного пункту тимчасово припинили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область