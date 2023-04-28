Витік газу у селі Львівської області: в ОВА розповіли, яка ситуація зараз

Витік газу у селі Розвадів Стрийського району Львівської області за даними на ранок, 28 квітня, припинився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram .

"На місце виїхали фахівці, які невдовзі відновлять газо- та електропостачання там, де його тимчасово відключали", - розповів він.

За його словами, також служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку.

"Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки. Ситуація під контролем профільних спеціалістів. Причину витоку встановлюють", - додав Козицький.

Як повідомлялося, 27 квітня, вночі в селі Розвадів Львівської області почався витік газу. Газопостачання населеного пункту тимчасово припинили.