Утечка газа в селе Львовской области: в ОВА рассказали, какая ситуация сейчас

Утечка газа в селе Развадов Стрыйского района Львовской области по данным на утро, 28 апреля, прекратилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"На место выехали специалисты, которые вскоре возобновят газо- и электроснабжение там, где его временно отключали", - рассказал он.

По его словам, также службы устранят воронки, образовавшиеся в местах утечки.

"Людям, которых вчера отселили, разрешили вернуться в свои дома. Ситуация под контролем профильных специалистов. Причину утечки устанавливают", - добавил Козицкий.

Как сообщалось, 27 апреля, ночью в селе Розвадов Львовской области началась утечка газа. Газоснабжение населенного пункта временно прекратили.