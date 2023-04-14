Витік даних Пентагону. Підозрюваний називав війну в Україні "гнітючою" битвою, - WP

Військовий США Джек Тейшейра, якого підозрюю у розкритті секретних документів Пентагону, називав війну в Україні "гнітючою" битвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Друг американського військового, який також був учасником групи Thug Shaker Central на сервері Discord, пригадав, що Тейшейра почав публікувати дані на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в лютому 2022 року.

За словами хлопця, військовий розглядав війну в Україні як "гнітючу" битву між "двома країнами, які повинні мати більше спільного".

Джек Тейшейра пояснював, що публікація документів мала на меті "просвітити людей, які, на його думку, були його друзями і яким можна довіряти". Друг підозрюваного додав, що військовий хотів зробити своїх товаришів "вільними від пропаганди, яка вирує зовні".

Учасники онлайн-групи погодилися ніколи не ділитися документами за межами сервера Discord, оскільки вони можуть завдати шкоди США.

"Було дуже неприємно бачити, як діти, які виросли в передмісті, сперечаються про конфлікт за океан", - зазначив друг підозрюваного.

Нагадаємо, 13 квітня у США затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу Thug Shaker Central.

Суд над підозрюваним у зливі даних Пентагону запланований на сьогодні.

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