Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок, - експерт

Українські енергетичні компанії, зокрема ДТЕК, відновлюються після обстрілів за власний рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Інституту світової політики" Євгена Магду.

"За даними МВФ, витрати на відновлення енергетики напряму не вплинуть на державний бюджет. На думку експертів Фонду, вітчизняні енергетичні компанії, зокрема, той самий ДТЕК, відновлювані роботи проводять за власний кошт", - написав він.

Магда додав, що за прогнозом МВФ дефіцит електроенергії й загроза відключень в Україні зберігатиметься до 2026 року.

Експерт підкреслив, що внаслідок весняних ударів по енергосистемі енергетика зазнала збитків на понад $1 млрд.

Раніше повідомлялося, що за оцінкою МВФ росія пошкодила або знищила 80% теплоелектростанцій та 40% гідроенергетики.