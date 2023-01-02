UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Висвітлював війну в Україні: німецький журналіст отримав осколкове поранення

Фото: німецький журналіст отримав осколкове поранення (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Журналіст німецького видання Bild Бьорн Штрітцель отримав осколкове поранення під час висвітлення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного редактора видання Bild Йоганнес Бойє у Twitter.

"Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не дуже серйозна. Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду", - написав він.

Коли саме було поранено журналіста і де це сталося головний редактор німецького видання не повідомив.

Сам журналіст Бьорн Штрітцель повідомив, що уламок скла порізав йому лоба.

"Дякую за всі повідомлення, я в порядку, просто поріз на лобі, швидше за все уламком скла. Обідав, коли стався вибух (щодо боєприпасу не зовсім впевнений, уламків поки що не знайшов)", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 31 грудня у Києві внаслідок масованого ракетного удару отримав поранення журналіст із Японії.

Крім того, посольство Японії в Україні висловило обурення масованою ракетною атакою РФ на Україну, яка призвела до загибелі мирних жителів і стала причиною поранення японського журналіста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні