Висвітлював війну в Україні: німецький журналіст отримав осколкове поранення

"Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не дуже серйозна. Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду", - написав він.

Коли саме було поранено журналіста і де це сталося головний редактор німецького видання не повідомив.

Сам журналіст Бьорн Штрітцель повідомив, що уламок скла порізав йому лоба.

"Дякую за всі повідомлення, я в порядку, просто поріз на лобі, швидше за все уламком скла. Обідав, коли стався вибух (щодо боєприпасу не зовсім впевнений, уламків поки що не знайшов)", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 31 грудня у Києві внаслідок масованого ракетного удару отримав поранення журналіст із Японії.

Крім того, посольство Японії в Україні висловило обурення масованою ракетною атакою РФ на Україну, яка призвела до загибелі мирних жителів і стала причиною поранення японського журналіста.

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