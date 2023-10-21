Виступ Байдена про Україну та Ізраїль дивилися понад 20 млн американських телеглядачів

Виступ Джо Байдена у телеефірі подивилися понад 20 млн американців. Це майже втричі більше, ніж подивилися його минулий виступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними дослідницької фірми Nielsen, близько 20,3 мільйона людей переглянули виступ президента США Джо Байдена у четвер увечері у прайм-тайм із закликом надати військову допомогу Ізраїлю та Україні.

У червні виступ Байдена, присвячений припиненню боргової кризи, у прайм-тайм переглянули 6,2 мільйона глядачів і він транслювався у двох великих мережах мовлення США.

Кількість переглядів у четвер було підраховано у 10 мовних та кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC.

Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена мережами мовлення, при цьому 35% - кабельним телебаченням. За словами Nielsen, понад три чверті телеглядачів були старші 55 років.

Найбільше телеглядачів дивився виступ президента на Fox News – майже 3,4 мільйони глядачів. MSNBC у цей час дивилося 2,1 мільйона глядачів, а CNN включили 1,4 мільйона телеглядачів.

Звернення Байдена

У своєму відеозверненні Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Він сказав, що це розумна інвестиція у наступні покоління американців. Також американський лідер попросить конгрес спрямовувати зброю Україні для боротьби з російським диктатором Путіним.

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