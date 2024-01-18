Високоточні гібриди. Що відомо про бомби AASM Hammer, які передасть Франція

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт компанії Safran, Defence Express, Le Figaro, L`Express, France Inter та Wikipedia.

Хто виробник та головні характеристики

Виробником бомб A2SM (AASM Hammer) є велика промислово-технологічна група Safran. Компанія займається розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, вертольотів та ракет, авіаційного обладнання.

AASM Hammer - це керована авіаційна бомба класу "повітря-земля". Основою є бомби Mk 82 (вага - 250 кг), BLU 109 чи Mk 8 (1 тонна).

Як зазначають у ЗМІ, фактично AASM Hammer - це високоточний гібрид, оснащений комплектом, який дозволяє збільшувати дальність використання та точність.

Комплект складається з двох частин: хвостової Range Extension Kit (REK), що може оснащуватись реактивним двигуном, та носової частини. Вона має три варіанти наведення - лише супутниковий або з додавання тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення.

Задекларована дальність польоту AASM Hammer - близько 70 км, але вона також залежить від висоти польоту. Зазначається, що при скиданні з малої висоти - дальність коливається від 20 до 100 км.

Які літаки можуть скидати бомби

Носієм AASM Hammer є французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Rafale. Також відомо, що використовують F-16, Mirage 2000 та Mirage F1, на які додатково встановили систему Hasas (Hammer Stand Alone System).

Фото: AASM Hammer на Rafale (safran-group.com)

Індія, наприклад, інтегрувала ці бомби на легкий багатоцільовий винищувач Tejas. Країна закупила французькі бомби у 2020 році.

Щодо України, то міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що авіабомби зможуть запускати з наявних у ЗСУ радянських літаків, зокрема МіГ та Су.

Скільки бомб отримає Україна

Як заявив глава Міноборони Франції, Париж надаватиме Україні близько 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця. Постачання почнуться у січні 2024 року і триватимуть щонайменше до кінця року.

Тобто українські військові отримають щонайменше 600 французьких керованих авіаційних бомб.