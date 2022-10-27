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Висновки НАБУ у справі "Роттердам+" загрожують роботі регулюючих органів, - експерт

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 15:21
Висновки НАБУ у справі "Роттердам+" загрожують роботі регулюючих органів, - експерт Фото: висновки НАБУ у справі "Роттердам+" загрожують роботі регулюючих органів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Висновки НАБУ за результатами багаторічного розслідування справи "Роттердам+" неадекватні і загрожують роботі всіх регулюючих органів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інвестиційного банкіра компанії Concorde Capital Олександра Паращія у Facebook.

"Читаю новий реліз НАБУ по справі "Роттердам+", і знову офігіваю від неадекватності наших розслідувачів. За чотири роки розслідувань виходити з такими висновками - це вже не смішно", - зазначив Паращій.

На його думку, якщо ж справа не розвалиться, то біда прийде до будь-якого регулятора в цій країні, вважає експерт.

"Я так думаю, усі ці ходіння навколо непрямих доказів по справі "Роттердам плюс" нічим не закінчаться. Або НАБУ/САП таки знайдуть факти масштабної змови, або вони ще десять років будуть роздавати підозри про "вмовляння" регулятора", - наголосив Паращій.

Нагадаємо, у вересні 2022 року ВАКС в четверте закрив справу "Роттердам+" за відсутності складу злочину. Згодом САП в 5-й раз відновила розслідування.

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