Выводы НАБУ по делу "Роттердам+" угрожают работе регулирующих органов, - эксперт

Выводы НАБУ по результатам многолетнего расследования дела "Роттердам+" неадекватны и угрожают работе всех регулирующих органов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инвестиционного банкира компании Concorde Capital Александра Паращия в Facebook .

"Читаю новый релиз НАБУ по делу "Роттердам+", и снова офигиваю от неадекватности наших расследователей. За четыре года расследований исходить с такими выводами - это уже не смешно", - отметил Паращий.

По его мнению, если дело не развалится, то беда придет к любому регулятору в этой стране, считает эксперт.

"Я так думаю, все эти хождения вокруг косвенных доказательств по делу "Роттердам плюс" ничем не закончатся. Или НАБУ/САП таки найдут факты масштабного сговора или они еще десять лет будут раздавать подозрения об "уговорах" регулятора", - подчеркнул Паращий.

Напомним, в сентябре 2022 года ВАКС в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+" в отсутствие состава преступления. Впоследствии САП в 5-й раз возобновила расследование.