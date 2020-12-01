Висконсин утвердил победу Байдена после пересчета голосов

Губернатор Висконсина (США) Тони Эверс официально засвидетельствовал победу избранного президента Джо Байдена в штате. Он получил 10 голосов выборщиков после пересчета голосов в двух самых густонаселенных округах штата.

Об этом сообщает CNN.

Победа Байдена была подтверждена после того, как кампания его оппонента Дональда Трампа потребовала пересчета голосов в двух округах.

"Сегодня я выполнил свой долг по удостоверению результатов выборов 3 ноября и, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал Свидетельство об установлении списка избирателей для избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", - сказал губернатор.

Напомним, в штате Висконсине пересчитали голоса на требование Трампа, но это не помогло действующему президенту победить в этом штате. По официальным результатам, Байден обошел Трампа на более чем 20 тысяч голосов.

Ранее 30 ноября штат Аризона утвердил победу Байдена на выборах.