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Вишневського звільнили з посади заступника голови НАЗК

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Середа 26 липня 2023 18:59
Вишневського звільнили з посади заступника голови НАЗК Фото: Андрій Вишневський (nazk.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрія Вишневського звільнили з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що у НАЗК Вишневський займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції.

Зокрема, він працював над Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, низкою законопроєктів, а також над залученням підтримки та посиленням співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством.

Зазначається, що Вишневського звільнили через те, що він одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабміну законопроєкту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Агентства.

У НАЗК підкреслюють, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану.

Додається, що до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо голова НАЗК.

Зазначимо, що голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Андрія Вишневського 12 серпня 2022 року.

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