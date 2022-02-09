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В Вишневом возле Киева в этом году построят детсад для детей с ограниченными возможностями

Автор: Наталия Гурковская

В городе Вишневое на Киевщине в этом году полностью завершится строительство детского сада для детей с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью. Строительные работы на объекте проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Создание безбарьерного дошкольного пространства имеет важное социальное значение. Все проекты Большого строительства в пристоличном регионе имеют инклюзивную составляющую. Но на этот год запланировано еще и открытие детского сада с удобными условиями для детей с ограниченными возможностями. Для реализации этой цели был избран город Вишневое", - прокомментировал заместитель главы КОГА Андрей Лесовик.

В текущем году на Киевщине в рамках программы "Большая стройка" планируется построить в целом пять детских садов.

Напомним, в прошлом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора этой программы Кирилла Тимошенко, сделали 49 детских садов и 74 школы по всей Украине.

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Большая стройка