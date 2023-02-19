UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У вишах Києва розповіли, як навчають студентів в умовах воєнного стану

Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталія Кава

Більшість київських вищих навчальних закладів працюють у дистанційно-очному форматі. Однак у них відрізняються підхід до організації навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Державної служби якості освіти України.

Так, за даними опитування відомства, 75% ВНЗ столиці - обрали змішаний формат навчання. При цьому вони застосували традиційну формулу очно-дистанційного навчання:

  • заняття з дисциплін циклу професійної підготовки проводяться в аудиторіях;
  • дисципліни циклу загальної підготовки - в онлайн-форматі із застосуванням синхронного та асинхронного режимів.

Окрім цього деякі виші проводять навчання за комбінованим календарним підходом. Тобто це спосіб, при якому формати офлайн та онлайн змінюються почергово з певною періодичністю.

Також деякі навчальні заклади проводять офлайн навчання для молодших курсів та онлайн - для старших. Або форма навчання поділена за спеціальностями. Студенти певних спеціальностей навчаються офлайн, а решта - онлайн.

Можливий і індивідуальний підхід. Це дозволяє забезпечити процес навчання/викладання в зручному форматі.

"Різноманіття підходів та якісне їх застосування в організації освітнього процесу вказують на високий ступінь адаптивності системи вищої освіти і, відповідно, на її спроможність до оперативної трансформації та успішного подолання викликів сьогодення", - сказано в повідомленні.

У дослідженні відомства взяли участь 41 керівник закладів вищої освіти, 944 науково-педагогічних працівників та 1841 здобувачів вищої освіти.

Опитування проведеного 12-19 грудня 2022 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у 2023 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій матимуть змогу вступити до вишів дистанційно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстудентидистанционное обучение