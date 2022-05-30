Visa поддержал открытие обновленного консалтингового центра " действие. Бизнес " в Буче

КИЕВ, 27 мая 2022 г. — Visa объявил о финансовой и логистической поддержке открытия нового консультационного центра "Дія. Бізнес" для малого и среднего бизнеса в городе Буча (Киевская область), который был разрушен во время российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Visa Inc. Райана Макинерни во время видеообращения на International Diia Summit Brave Ukraine.

Райан Макинерни также призвал международный бизнес "помочь встать на ноги каждому в Украине" и всячески поддерживать восстановление местного бизнеса.

"Цифровая трансформация была приоритетной стратегией украинского правительства до и во время войны. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем повторное открытие нового консультационного центра "Дія. Бізнес" для малого и среднего бизнеса в Буче. Этот небольшой город под Киевом является символом не только зверств войны, но и духа стойкости, который будет поддерживать усилия по восстановлению Украины", - прокомментировал Райан Макинерни.

Запуск обновленного центра "Дія. Бізнес" в Буче состоится в сотрудничестве с Министерством, так как Visa поддерживает ведомство в открытии консультационных центров для малого и среднего бизнеса в Украине с июня 2020 года.

В целом, Visa и Министерство цифровой трансформации Украины тесно взаимодействуют с 2019 года, поскольку обе стороны подписали Меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в области использования государством цифровых платежей.

В сентябре 2021 года Visa развернула Cybersource в качестве процессингового решения для украинской платформы электронного правительства и приложения Дія, которое обрабатывает онлайн-платежи. Впервые в истории Visa платформа Cybersource была использована для нужд государственного учреждения по предоставлению электронных услуг населению Украины.

В декабре 2021 года Visa также поддержало министерство в запуске программы чрезвычайного экономического стимула для повышения уровня вакцинации от Covid-19, начав программу выпуска цифровых карт и денежных выплат. На сегодня в партнерстве с банками выпущено около 10 миллионов карт Visa.

Обращаясь к участникам Diia Summit в Давосе, Райан Макинерни отметил, что сейчас Visa рассматривает возможность расширения функциональности и возможностей приложения Действие для поддержки более широких выплат для временно перемещенных граждан Украины.

Visa была и является стратегическим союзником украинского правительства, которое последовательно разрабатывает и внедряет программу цифровой трансформации в стране.

Райан Макинерни также добавил, что недавно Visa оказала помощь и поддержку для удовлетворения новых чрезвычайных потребностей, которые возникли во время войны.

"Мы немедленно начали содействовать банкам и финтех-компаниям, оказывая им операционную поддержку, помощь по управлению рисками и освобождению от комиссий. И благодаря министру Федорову, который обеспечил предоставление терминалов Starlink, наша команда смогла повысить устойчивость банков-клиентов за счет подключения к облачным сервисам", - подчеркнул президент компании.