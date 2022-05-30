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Visa підтримав відкриття оновленого консалтингового центру "Дія. Бізнес" у Бучі

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Понеділок 30 травня 2022 09:30 promo
Visa підтримав відкриття оновленого консалтингового центру "Дія. Бізнес" у Бучі Фото: Visa підтримав відкриття оновленого консалтингового центру "Дія. Бізнес" у Бучі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Visa повідомив про фінансову та логістичну підтримку для відновлення нового центру консалтингу для малого та середнього бізнесу "Дія. Бізнес" в місті Буча (Київська область), зруйнованому під час російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Visa Inc. Райана Макінерні під час відеозвернення на International Diia Summit Brave Ukraine.

Райан Макінерні також закликав міжнародний бізнес "допомогти встати на ноги кожному в Україні" та всіляко підтримати відновлення місцевого бізнесу.

"Цифрова трансформація була в центрі стратегії українського уряду до та під час війни. Ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо відкриття нового бізнес-консалтингового центру «Дія. Бізнес» для малого та середнього бізнесу у Бучі. Це маленьке містечко під Києвом є символом не лише звірств війни, а й духу стійкості, який стимулюватиме зусилля для відбудови України", - заявив Макінерні.

Запуск оновленого консалтингового центру "Дія. Бізнес" в Бучі відбудеться у співпраці з міністерством, оскільки Visa підтримує відомство у відкритті цих консалтингових центрів для малого та середнього бізнесу в Україні з червня 2020 року.

Загалом Visa і Міністерство цифрової трансформації України тісно взаємодіють з 2019 року, оскільки обидві сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співпраці щодо використання державою цифрових платежів.

У вересні 2021 року Visa запровадила Cybersource як процесингове рішення для української платформи електронного уряду та застосунку Дія, який обробляє онлайн-платежі. Вперше в історії Visa платформа Cybersource була використана для потреб державних установ і надання електронних послуг населенню України.

У грудні 2021 року Visa також підтримала міністерство у запуску програми надзвичайного економічного стимулу в Україні для підвищення рівня вакцинації від Covid-19, розпочавши програму випуску цифрових карток та грошових виплат. На сьогодні у партнерстві з банками випущено близько 10 мільйонів карток Visa.

Звертаючись до учасників Diia Summit в Давосі, Райан Макінерні зазначив, що зараз Visa розглядає можливість розширення функціональності та можливостей застосунку Дія для підтримки ширших виплат для тимчасово переміщених громадян України.

Visa була і є стратегічним союзником українського уряду, який послідовно розробляє та впроваджує програму цифрової трансформації в країні.

Райан Макінерні також додав, що нещодавно Visa надала допомогу та підтримку для задоволення нових надзвичайних потреб, які виникли під час війни.

"Ми негайно почали сприяти банкам та фінтех-компаніям, надаючи їм операційну підтримку, допомогу з управління ризиками та звільнення від комісій. І завдяки міністру Федорову, котрий забезпечив надання терміналів Starlink, наша команда змогла підвищити стійкість банків-клієнтів за рахунок підключення до хмарних сервісів", - наголосив президент компанії.

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