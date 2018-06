От вируса Эбола в Конго скончались еще два человека

Таким образом за месяц от вируса умерли 27 человек

От вируса Эбола в северо-западной части Демократической Республики Конго скончались еще два человека. Об этом сообщает AFP news agency.

Таким образом за месяц от вируса умерли 27 человек.

Одну смерть зафиксировали в районе Бикоро, где 8 мая были зафиксированы первые случаи смерти от вируса Эбола. Причина смерти подтверждена лабораторными анализами.

Еще один человек умер в районе Ибоко, однако семья умершего не разрешила врачам взять кровь для анализов.

Two more people have died of Ebola in northwestern Democratic Republic of Congo, bringing the toll to 27 in nearly a month, the health ministry says https://t.co/We4hrCegV9