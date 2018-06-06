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Интервью

От вируса Эбола в Конго скончались еще два человека

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 21:01
Иллюстративное фото (africom.mil)
Иллюстративное фото (africom.mil)

Таким образом за месяц от вируса умерли 27 человек

От вируса Эбола в северо-западной части Демократической Республики Конго скончались еще два человека. Об этом сообщает AFP news agency.

Таким образом за месяц от вируса умерли 27 человек.

Одну смерть зафиксировали в районе Бикоро, где 8 мая были зафиксированы первые случаи смерти от вируса Эбола. Причина смерти подтверждена лабораторными анализами.

Еще один человек умер в районе Ибоко, однако семья умершего не разрешила врачам взять кровь для анализов.

Напомним, 20 мая сообщалось, что из-за новой вспышки вируса Эбола в Конго умерли 26 человек.

Отмечается, что это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в прошлом году.

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Теги публикации: погибшие, Эбола, Конго  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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