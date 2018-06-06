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Інтерв'ю

Від вірусу Ебола в Конго померли ще дві людини

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 21:01
Ілюстративне фото (africom.mil)
Ілюстративне фото (africom.mil)

Таким чином за місяць від вірусу померло 27 людей

Від вірусу Ебола в північно-західній частині Демократичної Республіки Конго померли ще дві людини. Про це повідомляє AFP news agency‏.

Таким чином за місяць від вірусу померло 27 людей.

Одну смерть зафіксували в районі Бікор, де 8 травня були зафіксовані перші випадки смерті від вірусу Ебола. Причина смерті підтверджена лабораторними аналізами.

Ще одна людина померла в районі Ібоко, проте сім'я померлого не дозволила лікарям взяти кров для аналізів.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що через новий спалах вірусу Ебола в Конго померли 26 осіб.

Зазначається, що це вже дев'ятий спалах лихоманки Ебола в Конго. Останній був зафіксований в минулому році.

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Теги публікації: загиблі, Эбола, Конго  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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