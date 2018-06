Від вірусу Ебола в Конго померли ще дві людини

Таким чином за місяць від вірусу померло 27 людей

Від вірусу Ебола в північно-західній частині Демократичної Республіки Конго померли ще дві людини. Про це повідомляє AFP news agency‏.

Таким чином за місяць від вірусу померло 27 людей.

Одну смерть зафіксували в районі Бікор, де 8 травня були зафіксовані перші випадки смерті від вірусу Ебола. Причина смерті підтверджена лабораторними аналізами.

Ще одна людина померла в районі Ібоко, проте сім'я померлого не дозволила лікарям взяти кров для аналізів.

