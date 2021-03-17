"Вирус не контролируется": в Париже и других регионах Франции усилят карантин

Новые ограничения в крупном Парижском регионе, где палаты интенсивной терапии переполнены, а больничная система испытывает нагрузку в более 400 случаев на 100 000 жителей, будут иметь форму определенного ограничения свободы передвижения. Локдаун на выходных уже введен дополнительно к общенациональному комендантскому часу в частях Средиземноморской Ривьеры и некоторых районах севера.

О новых ограничениях премьер-министр объявит в четверг. Они не будут включают закрытие школ, отметил Аттал.

Ранее руководитель государственных больниц Парижа Мартин Гирш предупреждал, что вирус стремительно распространяется в столице и прилегающих департаментах - районах, на которые приходится около трети экономической деятельности.

"Вирус не контролируется", - сказал Гирш.

17 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту текущей стратегии ЕС относительно вакцинации против COVID-19 и заявил, что за несколько месяцев Европа будет среди регионов, производящих больше всего доз.

"Сейчас мы переживаем самые тяжелые недели. Мы это знаем", - отметил Макрон, приветствуя премьер-министра Польши в Елисейском дворце.