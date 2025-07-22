Вирубка тисяч дерев у Карпатах: посадовця звинувачують у багатомільйонних збитках

Посадовця ДП "Ліси України" викрили на завданні збитків довкіллю у Карпатах на суму 55,8 млн гривень шляхом надання дозволі на незаконну вирубку деревини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Так, у період 2023-2024 років на території Лазещинського лісництва, яке є філією "Ясінянське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України" незаконно вирубано майже 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 млн гривень, що підтверджено висновком експертизи.

Встановлено, що до цього призвела службова недбалість посадовця Лазещинського лісництва.

Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури направила до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.