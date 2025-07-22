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Вирубка тисяч дерев у Карпатах: посадовця звинувачують у багатомільйонних збитках

Вівторок 22 липня 2025 13:33
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Вирубка тисяч дерев у Карпатах: посадовця звинувачують у багатомільйонних збитках Фото: посадовця звинувачують у багатомільйонних збитках за вирубку дерев у Карпатах ()
Автор: Константин Широкун

Посадовця ДП "Ліси України" викрили на завданні збитків довкіллю у Карпатах на суму 55,8 млн гривень шляхом надання дозволі на незаконну вирубку деревини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Так, у період 2023-2024 років на території Лазещинського лісництва, яке є філією "Ясінянське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України" незаконно вирубано майже 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 млн гривень, що підтверджено висновком експертизи.

Вирубка тисяч дерев у Карпатах: посадовця звинувачують у багатомільйонних збитках

Встановлено, що до цього призвела службова недбалість посадовця Лазещинського лісництва.

Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури направила до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Вирубка тисяч дерев у Карпатах: посадовця звинувачують у багатомільйонних збитках

Що передувало

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року, правоохоронці викрили організовану групу, яка здійснювала масштабні незаконні вирубки лісу в одному з урочищ на території Ясінянської громади Рахівського району.

Деревину доставляли до пилорам і готували до продажу по Україні. Крім того, збували на місці за готівку, не маючи жодних підтверджуючих документів про її походження. Обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, перебуває розгляді в Рахівському районному суді.

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