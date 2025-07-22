Вырубка тысяч деревьев в Карпатах: чиновника обвиняют в многомиллионных убытках
Чиновника ГП "Леса Украины" разоблачили на нанесении ущерба окружающей среде в Карпатах на сумму 55,8 млн гривен путем предоставления разрешения на незаконную вырубку древесины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Так, в период 2023-2024 годов на территории Лазещинского лесничества, которое является филиалом "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" ГП "Леса Украины" незаконно вырублено почти 3400 деревьев разных пород. Общая сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет почти 55,8 млн гривен, что подтверждено заключением экспертизы.
Установлено, что к этому привела служебная халатность чиновника Лазещинского лесничества.
Его действия квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Сейчас прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Закарпатской областной прокуратуры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Что предшествовало
Напомним, что в октябре 2024 года, правоохранители разоблачили организованную группу, которая осуществляла масштабные незаконные вырубки леса в одном из урочищ на территории Ясинянской общины Раховского района.
Древесину доставляли на пилорамы и готовили к продаже по Украине. Кроме того, сбывали на месте за наличные, не имея никаких подтверждающих документов о ее происхождении. Обвинительный акт в отношении участников организованной группы, находится рассмотрении в Раховском районном суде.
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