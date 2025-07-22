Вырубка тысяч деревьев в Карпатах: чиновника обвиняют в многомиллионных убытках

Чиновника ГП "Леса Украины" разоблачили на нанесении ущерба окружающей среде в Карпатах на сумму 55,8 млн гривен путем предоставления разрешения на незаконную вырубку древесины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Так, в период 2023-2024 годов на территории Лазещинского лесничества, которое является филиалом "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" ГП "Леса Украины" незаконно вырублено почти 3400 деревьев разных пород. Общая сумма нанесенного окружающей среде ущерба составляет почти 55,8 млн гривен, что подтверждено заключением экспертизы.

Установлено, что к этому привела служебная халатность чиновника Лазещинского лесничества.

Его действия квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Сейчас прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Закарпатской областной прокуратуры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.