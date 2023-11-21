Виртуозный финт защитника "Шарлотта" отправил наземь оборону "Бостона": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

26-летний американец поразил эпизодом в овертайме противостояния с "Бостоном". Он ярким дриблингом отправил на пол Холидея, на скорости прошел Притчарда и уложил классно от щита в борьбе с Порзингисом.

Стараниями Болла и других "Шарлотт" одержал неожиданную победу над лидером Восточной конференции НБА (121:118). "Хорнетс", однако, остаются вне зоны плей-офф. Рекорд команды – 4 победы, 9 поражений.

Самым результативным в матче стал лидер "Селтикс" Джейсон Тейтум. Форвард набрал 45 очков, совершил 13 подборов и отдал 6 передач. Болл же оформил 16 пунктов, к которым добавил 9 подборов и 8 ассистов.

Кто такой Ламело Болл

Уроженец Калифорнии, после школы перебрался в Европу для выступлений за литовский "Приенай". Выбран "Шарлоттом" под 3-м номером драфта НБА-2020.

На профессиональном уровне дебютировал в январе 2018 года в Литовской баскетбольной лиге. Сезон 2018/19 провел в составе "Лос-Анджелес Боллерс" в Junior Basketball Association (JBA). Следующий год отыграл за "Иллаварру Хокс" в НБЛ Австралии. В ноябре 2020-го подписал контракт с "Хорнетс".

Признан Новичком года в ассоциации (2021), попал в ростер Матча всех звезд-2022. Чемпион JBA начал четвертый сезон подряд в рядах "Шарлотта". Старший брат – Лонзо Болл – плеймейкер "Чикаго".