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Для виробників цементу втрати від екологічного мита СВАМ сягнуть 10 млн євро, - Кріпка

Фото: д0ля виробників цементу втрати від екологічного мита СВАМ сягнуть 10 млн євро (Getty Images)000
Автор: Олександр Мороз

За попередніми розрахунками, запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України у повному обсязі створить додаткове навантаження на виробників цементу близько 10 млн євро, при експорті 1 млн тонн продукції.

Про це заявила директор Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Витрати на СВАМ-сертифікати робитимуть український експорт неконкурентоздатним в умовах воєнного стану. А під час війни провести модернізацію вітчизняних підприємств, щоб бути рівними у викидах вуглецю з європейськими компаніями, просто неможливо", - підкреслила Кріпка. 

Вона нагадала, що європейці дуже багато роблять для декарбонізації промисловості, а інвестиції в цей напрям складають мільярди. В той же час, Україна не має фінансування зелених проєктів, що ставить її в нерівні умови з європейцями. 

"Цементна галузь ЄС вже презентувала дорожню карту скорочення викидів СО2. Наприклад, до 2030 року це скорочення буде на 40%, а до 2050 року вони планують вийти на нейтральний рівень, тобто нуль відсотків. Що має Україна? В Україні відсутні фінансові інструменти стимулювання модернізації підприємств з метою зменшення викидів СО2. Кошти з оподаткування СО2 не спрямовуються на декарбонізацію. І немає механізмів підтримки дороговартісних проєктів із декарбонізації", - акцентувала Кріпка. 

У такій ситуації єдиним виходом для нас є застосування декларативного принципу СВАМ, переконана Кріпка: цей принцип передбачає, що Україна подаватиме дані щодо вуглецевих викидів, але отримає відстрочку у сплаті мита. 

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

В свою чергу заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив: український бізнес потребує послаблення щодо роботи СВАМ, і перемовини з Євросоюзом щодо відстрочки запровадження цього механізму для України вже ведуться.

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