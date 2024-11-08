Для виробників цементу втрати від екологічного мита СВАМ сягнуть 10 млн євро, - Кріпка

"Витрати на СВАМ-сертифікати робитимуть український експорт неконкурентоздатним в умовах воєнного стану. А під час війни провести модернізацію вітчизняних підприємств, щоб бути рівними у викидах вуглецю з європейськими компаніями, просто неможливо", - підкреслила Кріпка.

Вона нагадала, що європейці дуже багато роблять для декарбонізації промисловості, а інвестиції в цей напрям складають мільярди. В той же час, Україна не має фінансування зелених проєктів, що ставить її в нерівні умови з європейцями.

"Цементна галузь ЄС вже презентувала дорожню карту скорочення викидів СО2. Наприклад, до 2030 року це скорочення буде на 40%, а до 2050 року вони планують вийти на нейтральний рівень, тобто нуль відсотків. Що має Україна? В Україні відсутні фінансові інструменти стимулювання модернізації підприємств з метою зменшення викидів СО2. Кошти з оподаткування СО2 не спрямовуються на декарбонізацію. І немає механізмів підтримки дороговартісних проєктів із декарбонізації", - акцентувала Кріпка.

У такій ситуації єдиним виходом для нас є застосування декларативного принципу СВАМ, переконана Кріпка: цей принцип передбачає, що Україна подаватиме дані щодо вуглецевих викидів, але отримає відстрочку у сплаті мита.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

В свою чергу заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив: український бізнес потребує послаблення щодо роботи СВАМ, і перемовини з Євросоюзом щодо відстрочки запровадження цього механізму для України вже ведуться.