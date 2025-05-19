Виробники ліків не знизили ціни попри заборону маркетингових договорів, - ЗМІ

Як зазначає видання, РНБО та Кабінет міністрів очікували, що після припинення маркетингових виплат, вартість препаратів зменшиться на 15–20%, оскільки приблизно таку частку в роздрібній ціні становив так званий "маркетинг".

Втім, "на практиці ціна препаратів переглянута не була і кошти, які раніше виплачувались аптекам за послуги маркетингу, просто залишились фармацевтичним підприємствам як додатковий прибуток".

За оцінками авторів, йдеться про сотні мільйонів гривень на місяць, які виробники залишили собі. Водночас аптечні мережі, втративши джерело прибутку, змушені були "підняти торгову націнку до дозволеного максимуму", що в підсумку призвело до "зворотного ефекту - ціни на ліки продовжили повзти вгору".

Як наслідок, виживання багатьох аптек, особливо у малих населених пунктах та прифронтовій зоні, опинилося під загрозою. Видання зазначає, що згідно з опитуванням Gradus Research, 90% громадян "категорично проти закриття аптек в цих регіонах", а 67% вважають, що наявність аптек впливає на можливість пошуку прийнятної ціни, і 71% - самого препарату.

Попри критику, у чинного підходу є прихильники. Зокрема, народний депутат Сергій Кузьміних, який очолює підкомітет з питань фармації, виступає за збереження жорсткого регулювання, вважаючи маркетингові угоди одним з ключових чинників завищення цін.

Видання додає, що певні надії покладаються на подальше державне регулювання: згідно з рішенням РНБО, заборона маркетингових договорів є тимчасовою до впровадження реферування оптових цін.

Водночас, за словами народного депутата Юрія Заславського, необхідно "знайти таке рішення, щоб і аптеки розвивалися, щоб аптеки могли існувати, щоб була достатня доступність до аптечної мережі в населення".

Наразі з метою врегулювання ситуації при Офісі президента працює робоча група під головуванням Ірини Верещук та за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, представників АМКУ, Держлікслужби, народних депутатів та бізнесу. Telegraf зазначає, що "цілком можливо, що вже найближчим часом держава гармонізує механізми регулювання фармацевтичного ринку в інтересах українських громадян та всіх його учасників".