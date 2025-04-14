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Виробники ліків самі обрали перелік для зниження цін, - експерт

Понеділок 14 квітня 2025 18:52
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Виробники ліків самі обрали перелік для зниження цін, - експерт Фото: виробники ліків самі обрали перелік для зниження цін (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Виробники лікарських засобів в Україні самі склали перелік препаратів, на які погодилися знизити ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови ГО "Всеукраїнське об’єднання "Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олени Пруднікової.

"Вони (фармвиробники — ред.) знизили ціни на ті препарати, де зростання обсягів продажу стало вигіднішим за збереження старої ціни", - пояснила вона.

За словами Пруднікової, деякі позиції почали продаватись у 10 разів більше, і саме тому виробники пішли на такий крок. Але інші ліки, з меншою маржинальністю або попитом, до переліку не потрапили.

Пруднікова також наголосила, що попри те, що дистриб’ютори й аптеки долучилися до ланцюжка зниження цін, регулювання залишилось асиметричним — найбільше навантаження лягло на аптеки, зокрема малі.

"Націнка обмежена для всіх, але великі мережі мають обороти в мільйони, а маленька сільська аптека — у кілька сотень тисяч. Ми просто не виживемо", - зазначила вона.

Нагадаємо, 7 лютого 2025 року дев’ятьма провідними вітчизняними виробниками було підписано декларацію про взаємодію щодо зниження цін. Виробники погодилися з 1 березня зменшити відпускні ціни на 100 найвживаніших препаратів на 30%.

19 лютого МОЗ оприлюднило відповідний перелік. У список увійшли переважно безрецептурні засоби: препарати від застуди, вітаміни, антигістамінні, протизапальні та інші.

Як повідомлялось, сумарний дохід найбільших українських фармацевтичних компаній у 2024 році склав 42,65 млрд гривень. Загальний чистий прибуток компаній перевищив 3,74 млрд гривень.

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