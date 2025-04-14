Производители лекарств сами выбрали перечень для снижения цен, - эксперт

Производители лекарственных средств в Украине сами составили перечень препаратов, на которые согласились снизить цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елены Прудниковой.

"Они (фармпроизводители - ред.) снизили цены на те препараты, где рост объемов продаж стал выгоднее сохранения старой цены", - пояснила она.

По словам Прудниковой, некоторые позиции начали продаваться в 10 раз больше, и именно поэтому производители пошли на такой шаг. Но другие лекарства, с меньшей маржинальностью или спросом, в перечень не попали.

Прудникова также отметила, что несмотря на то, что дистрибьюторы и аптеки присоединились к цепочке снижения цен, регулирование осталось асимметричным - наибольшая нагрузка легла на аптеки, в частности малые.

"Наценка ограничена для всех, но крупные сети имеют обороты в миллионы, а маленькая сельская аптека - в несколько сотен тысяч. Мы просто не выживем", - отметила она.

Напомним, 7 февраля 2025 года девятью ведущими отечественными производителями была подписана декларация о взаимодействии по снижению цен. Производители согласились с 1 марта уменьшить отпускные цены на 100 самых употребляемых препаратов на 30%.

19 февраля Минздрав обнародовал соответствующий перечень. В список вошли преимущественно безрецептурные средства: препараты от простуды, витамины, антигистаминные, противовоспалительные и другие.

Как сообщалось, суммарный доход крупнейших украинских фармацевтических компаний в 2024 году составил 42,65 млрд гривен. Общая чистая прибыль компаний превысила 3,74 млрд гривен.