Виробник вогнетривів GIR врегулювала боргову суперечку з постачальником природного газу

Група компаній General Investment Resources (GIR), національний лідер виробництва вогнетривких матеріалів, та ТОВ "Ю.КОММОДІТІЗ", один з найкрупніших національних постачальників природного газу, оголосили про врегулювання суперечки про стягнення заборгованості з двох профільних заводів, які входять до групи GIR.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення групи.

Зазначається, що для реалізації домовленостей була залучена фінансова компанія, яка й виступила покупцем боргових вимог.

Сторони підписали необхідні документи для врегулювання спірних питань.

Комерційні умови домовленостей не розкривають, але досягнені результати є компромісними для обох сторін.

Як відомо, суперечка виникла у зв’язку з несплатою за поставлений природний газ - основне джерело енергії, який використовується групою компаній GIR у виробництві вогнетривів.

Після початку воєнних дій заводи компанії не мали можливості сплатити поставлений газ через зупинку виробничого процесу.

Заводи, які входять до GIR, уже в перші тижні крупномасштабного вторгнення опинилися в зоні бойових дій. Деякі заводи були частково або повністю зруйновані, а один потрапив до зони окупації. Компанія евакуювала персонал до західних регіонів України та перереєструвала бізнес у Львові.

"З початком повномасштабної війни компанія опинилася в складній ситуації, ми були на межі закриття бізнесу. Але, завдяки тому, що змогли зберегти персонал, унікальну експертизу виробництва вогнетривів, врегулювали боргові суперечки з ТОВ "Ю.КОММОДІТІЗ" - ми швидко відновимося, станемо краще, сильніше, запустимо нові виробництва. Найближчим часом плануємо запустити ПАТ "КДЗ" і Дружковський вогнетривкий завод. А також ми вже перенесли, змонтували та запустили частину виробничих потужностей в місті Дніпро - це новий для нас бізнес, раніше у Дніпрі у нас не було виробництва. Хочу зазначити високий професіоналізм адвокатів "Хіллмонт Партнерс", яка обслуговує укладення угоди", - повідомив Гурам Немсадзе, голова наглядової ради групи компаній GIR.

За словами генерального директора ТОВ "Ю.КОММОДІТІЗ", країна, бізнес зіткнулися з безпрецедентними викликами на межі виживання через початок широкомасштабної війни. Рішення, яке було знайдено, поставило крапку більш ніж в річній суперечці, що стало вірним і ефективним рішенням для стабілізації та подальшого розвитку двох компаній, з можливим продовження співробітництва.

ТОВ "Ю.КОМОДІТІЗ" внесено до переліку підприємств критично важливих для економіки України, компанія забезпечує природним газом та електричною енергією понад 600 підприємств України, включаючи підприємства оборонного комплексу.

Нагадаємо, група компаній GIR (General Investment Resources) - провідний український виробник і експортер вогнетривів.

До складу GIR входять ПАТ "КДЗ", Красногорівський вогнетривкий завод, Дружківський вогнетривкий завод, Великоанадольський вогнетривкий комбінат (у зоні окупації). Шляхом свого виробництва група забезпечує 80% експортної виручки від вогнетривів у країні.