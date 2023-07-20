Производитель огнеупоров компания GIR урегулировала долговый спор с поставщиком природного газа

Группа компаний General Investment Resources (GIR), национальный лидер производства огнеупорных материалов, и ООО "Ю.КОММОДИТИЗ", один из крупнейших национальных поставщиков природного газа, объявили об урегулировании спора о взыскании задолженности с двух профильных заводов, входящих в группу GIR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы.

Отмечается, что для реализации договоренностей была привлечена финансовая компания, выступившая покупателем долговых требований.

Стороны подписали необходимые документы для урегулирования спорных вопросов.

Коммерческие условия договоренностей не раскрывают, но достигнутые результаты компромиссны для обеих сторон.

Как известно, спор возник в связи с неуплатой за поставленный природный газ – основной источник энергии, используемый группой компаний GIR в производстве огнеупоров.

После начала военных действий заводы компании не имели возможности оплатить поставленный газ из-за остановки производственного процесса.

Входящие в GIR заводы уже в первые недели крупномасштабного вторжения оказались в зоне боевых действий. Некоторые заводы были частично или полностью разрушены, а один попал в зону оккупации. Компания эвакуировала персонал в западные регионы Украины и перерегистрировала бизнес во Львове.

"С началом полномасштабной войны компания оказалась в сложной ситуации, мы были на грани закрытия бизнеса. Но благодаря тому, что смогли сохранить персонал, уникальную экспертизу производства огнеупоров, урегулировали долговые споры с ООО "Ю.КОММОДИТИЗ" - мы быстро восстановимся, станем лучше, сильнее, запустим новые производства. В ближайшее время планируем запустить ПАО "КДЗ" и Дружковский огнеупорный завод. А также мы уже перенесли, смонтировали и запустили часть производственных мощностей в городе Днепр - это новый для нас бизнес, раньше в Днепре у нас не было производства. Хочу отметить высокий профессионализм адвокатов "Хиллмонт Партнерс", обслуживающего заключение соглашения", - сообщил Гурам Немсадзе, глава наблюдательного совета группы компаний GIR.

По словам генерального директора ООО "Ю.КОММОДИТИЗ", страна, бизнес столкнулись с беспрецедентными вызовами на грани выживания из-за начала широкомасштабной войны. Найденное решение поставило точку более чем в годовом споре, что стало верным и эффективным решением для стабилизации и дальнейшего развития двух компаний, с возможным продолжение сотрудничества.

ООО "Ю.КОМОДИТИЗ" внесено в список предприятий критически важных для экономики Украины, компания обеспечивает природным газом и электрической энергией более 600 предприятий Украины, включая предприятия оборонного комплекса.

Напомним, группа компаний GIR (General Investment Resources) - ведущий украинский производитель и экспортер огнеупоров.

В состав GIR входят ПАО "КДЗ", Красногоровский огнеупорный завод, Дружковский огнеупорный завод, Великоанадольский огнеупорный комбинат (в зоне оккупации). Посредством собственного производства группа обеспечивает 80% экспортной выручки от огнеупоров в стране.