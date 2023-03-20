Виробник спецформи для ЗСУ з Сумської області заявив про тиск на підприємство

Як йдеться в повідомленні, на виробника відкрили провадження начебто через несплату податків. Підставою стали 100 млн гривень, які підприємство отримало на свої корпоративні рахунки з держбюджет у якості податкового відшкодування.

За словами топ-менеджера компанії, їх безпідставно намагаються "прив'язати" до справи, яку з 2020-2021 років вела у Києві Генпрокуратура спільно з Нацполіцією. У провадженні фігурували конвертаційні центри та фірми, що займались махінаціями з переведенням коштів у готівку - з жодною із них "Шервул" не був пов'язаний.

22 грудня 2022 року до Печерського райсуду надійшло клопотання про арешт майна фірми у кримінальному провадженні від 29 вересня. Ініціатором подання був Ігор Чорний. У січні 2023 року всі рахунки компанії було заарештовано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

"Це прізвище (прокурора, - ред.) нам досить давно відомо, тому що у 2019 році з подання вказаного прокурора на нас було здійснене фактично рейдерське захоплення. Тому що були заблоковані всі рахунки, у тому числі й рахунки, з яких проводилась виплата заробітних плат всім працівникам, сплачувалися податки... Я наголошую на тому, що схема є не поодинокою. Вона працює на користь карманів деяких не зовсім чесних прокурорів. Тут чітко все прослідковується. Спочатку блокується діяльність підприємства, а вже потім намагаються так сказати "вирішити" це питання, і пропонують не зовсім законний метод", - говорить адвокат "Шервулу" Євген Страшок.

Дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, - ніщо інше, як цілеспрямований тиск на бізнес, вважає адвокат компанії.

"Вивчивши матеріали, які надходили під час розгляду клопотання, ми зʼясували, що єдиний доказ причетності нашої компанії нібито ухилення від сплати податків, є рапорт безпосереднього співробітника стратегічних розслідувань (Чорний, - ред.), де він зазначає свої припущення. Щодо доказів, обʼєктивних в матеріалах справи нами віднайдено не було", - додав Страшок.

Варто зазначити, що адвокати компанії вже виграли апеляцію - суд своїм рішенням розблокував корпоративні рахунки підприємства. В ухвалі, де скасовується арешт рахунків, апеляційний суд також відобразив протиправність рішення прокуратури.